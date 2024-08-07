Скончались два известных российских актера - Владимир Новицкий и Александр Гусев

Известному российскому актеру Владимиру Новицкому, который прославился своими ролями в сериале "Глухарь" и других фильмах, недавно исполнилось 46 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российские военные остановили колонну украинской бронетехники, в том числе иностранных моделей
- Верховный суд Карелии признал действия немецко-фашистских захватчиков и финских войск в регионе во время Великой Отечественной войны геноцидом
- Суд в Чувашии лишил российского гражданства иммигранта из Таджикистана
Свежие комментарии