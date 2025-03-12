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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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СМИ: Microsoft объединияет экосистемы Xbox и Windows — готовится составить конкуренци...

СМИ: Microsoft объединияет экосистемы Xbox и Windows — готовится составить конкуренци...

СМИ: Microsoft объединияет экосистемы Xbox и Windows — готовится составить конкуренцию SteamOSСудя по всему, следующие “консоли” от Microsoft действительно будут просто разновидностями ПК на Windows, но с дружелюбным интерфейсом и сервисами Xbox.

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