СМИ: Microsoft объединияет экосистемы Xbox и Windows — готовится составить конкуренци...

СМИ: Microsoft объединияет экосистемы Xbox и Windows — готовится составить конкуренцию SteamOSСудя по всему, следующие “консоли” от Microsoft действительно будут просто разновидностями ПК на Windows, но с дружелюбным интерфейсом и сервисами Xbox.
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