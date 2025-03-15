Будет вкусно
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Будет вкусно

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  • Run Николаева
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Простые и полезные конфеты. Всего три ингредиента

Простые и полезные конфеты. Всего три ингредиента

Конфеты из трёх ингредиентов, что может быть лучше? Только то, что это вкусно, полезно, без сахара и других подсластителей! Ингредиенты: 200г чернослива  100г грецкого ореха  20г какао + для обсыпки    Приготовление: Чернослив промыть, залить водой чуть выше тёплой (температура воды 40-45°) и оставить на 25-30 минут.

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