Простые и полезные конфеты. Всего три ингредиента

Конфеты из трёх ингредиентов, что может быть лучше? Только то, что это вкусно, полезно, без сахара и других подсластителей! Ингредиенты: 200г чернослива 100г грецкого ореха 20г какао + для обсыпки Приготовление: Чернослив промыть, залить водой чуть выше тёплой (температура воды 40-45°) и оставить на 25-30 минут.