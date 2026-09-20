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ВЕСТИ КРЫМ

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На этой неделе в Крыму отметили День хирурга

На этой неделе в Крыму отметили День хирурга

Медицина в республике не стоит на месте: в больницах всё чаще проводят передовые операции — малоинвазивные, с применением лазеров, ещё шесть клиник получили более 300 единиц оборудования, а в пяти идёт модернизация.

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