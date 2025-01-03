Как проходил завтрак Людовика XIV, главного обжоры Франции

Завтрак короля Солнца, Людовика XIV, стал настоящим ритуалом во дворце Версаля. Этот французский монарх, известный своим любовью к пышным обедам и ужинам, начинал свой день с обильной и роскошной трапезы, который, как гласят хроники, мог поразить воображение даже самого искушенного гурмана.