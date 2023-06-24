Эксперты Китая: что будет, если Макрон приедет на саммит БРИКС в ЮАР

Вчера 1,7K прочитали baidu.com Комментируя желание Макрона посетить саммит лидеров БРИКС в Южной Африке 22 августа с.
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