Минфин США опубликовал новые правила, запрещающие инвестиции в китайские технологии

Администрация Джо Байдена в понедельник, 28 октября, завершила разработку правил, ограничивающих инвестиции США и техническую помощь в разработке Китаем передовых технологий военного назначения, пишет издание Washington Post.
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