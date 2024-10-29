Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Минфин США опубликовал новые правила, запрещающие инвестиции в китайские технологии

Администрация Джо Байдена в понедельник, 28 октября, завершила разработку правил, ограничивающих инвестиции США и техническую помощь в разработке Китаем передовых технологий военного назначения, пишет издание Washington Post.

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