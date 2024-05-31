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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Первый геймплей ремейка Silent Hill 2 выглядит крайне посредственно Прошедшей но...

Первый геймплей ремейка Silent Hill 2 выглядит крайне посредственно Прошедшей но...

Первый геймплей ремейка Silent Hill 2 выглядит крайне посредственноПрошедшей ночью разработчики ремейка Silent Hill 2 приняли участие сразу в двух презентациях, на которых нам показали свежий трейлер этой игры, а также относительно продолжительную геймплейную нарезку.

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