Первый геймплей ремейка Silent Hill 2 выглядит крайне посредственно Прошедшей но...

Первый геймплей ремейка Silent Hill 2 выглядит крайне посредственноПрошедшей ночью разработчики ремейка Silent Hill 2 приняли участие сразу в двух презентациях, на которых нам показали свежий трейлер этой игры, а также относительно продолжительную геймплейную нарезку.