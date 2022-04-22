Газета.ру

6 975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эрдэм Бодрый
    М-да,и что же теперь за это сажать,что ли?Кабмин не поддерж...
  • СЭМЭН Иваницкий
    СЦЦУККИ жЫДОВСКИЕ!!! сидите в жЫДОВНИКЕ... нарех вы не нужны РОССИИ!!!!!!!!!!!!!!Галкин заявил, чт...
  • Nana Абраменко
    к концу апреля прчухали????????????????????Министр финансов ...

Джонсон: британские и польские военные обучают "десятки украинских солдат" работе с БТР и зенитными комплексами

Джонсон: британские и польские военные обучают "десятки украинских солдат" работе с БТР и зенитными комплексами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские и польские военные обучают "десятки" украинских военнослужащих работе с бронетранспортерами (БТР) и зенитными комплексами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание The Guardian.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх