Джонсон: британские и польские военные обучают "десятки украинских солдат" работе с БТР и зенитными комплексами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские и польские военные обучают "десятки" украинских военнослужащих работе с бронетранспортерами (БТР) и зенитными комплексами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание The Guardian.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские и польские военные обучают "десятки" украинских военнослужащих работе с бронетранспортерами (БТР) и зенитными комплексами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание The Guardian.
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