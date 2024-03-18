ЦИК обработал более 99% протоколов на выборах президента России- Владимир Путин получает поддержку 87,33% избирателей!

Николай Чусовский

Пётр! Что Вам сказать!? Я далеко от своего компа и томика Карла Поппера, чтобы воспроизвести цитату с последней странички 5-й главы. дословно. А своими словами: он пишет, что демократия и тирания - это слова, которые сами по себе ничего не значат. Что под демократией мы понимаем то, что описано в книге, а под тиранией то, что критикуем. И он это пояснение заканчивает высказыванием, что если кто-то решит поменять значение этих терминов, что в настоящее время не редкость, он просто будет за тиранию. Жизнь "по правилам", которые присвоил себе право диктовать всему миру Запад (читай Вашингтон) - это тирания. Так вот, следуя логике Карла Поппера, я ЗА(!) АВТОРИТАРИЗМ Путина о котором кричит Вашингтон!