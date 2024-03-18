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Закон и Порядок

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ЦИК обработал более 99% протоколов на выборах президента России- Владимир Путин получает поддержку 87,33% избирателей!

ЦИК обработал более 99% протоколов на выборах президента России- Владимир Путин получает поддержку 87,33% избирателей!

На выборах президента России обработано 99,01% протоколов, Владимир Путин получает поддержку 87,33% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
В этом вся соль.
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20 час.
Николай Чусовский
Пётр! Что Вам сказать!?   Я далеко от своего компа и томика Карла Поппера, чтобы воспроизвести цитату с последней странички 5-й главы. дословно. А своими словами: он пишет, что демократия и тирания - это слова, которые сами по себе ничего не значат. Что под демократией мы понимаем то, что описано в книге, а под тиранией то, что критикуем. И он это пояснение заканчивает высказыванием, что если кто-то решит поменять значение этих терминов, что в настоящее время не редкость, он просто будет за тиранию.                 Жизнь &quot;по правилам&quot;, которые присвоил себе право диктовать всему миру Запад (читай Вашингтон) - это тирания. Так вот, следуя логике Карла Поппера, я ЗА(!) АВТОРИТАРИЗМ Путина о котором кричит Вашингтон!
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20 час.
карюкалов вячеслав
И этому есть логическое обоснование.
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12 час.

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