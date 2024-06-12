Что делать, если машина перегрелась: инструкция для водителей

По прогнозам синоптиков, в Сибирь на этой неделе придет жара. Столбики уличных термометров поднимутся до +30 градусов и выше, а в некоторых регионах от перегрева уже страдают не только люди, но и автомобили.
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