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Чиновникам грозит масовая отставка: Кто попадёт под сокращение и когда?

Чиновникам грозит масовая отставка: Кто попадёт под сокращение и когда?

Новый виток реформы госслужбы затронет сотрудников территориальных аппаратов власти. Кому ждать увольнений и к чему они приведут? Разбираемся.

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