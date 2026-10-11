Экс-директора по закупкам «Калашникова» судят по делу о поставках китайских комплектующих

Ущерб концерну от поставок некачественных комплектующих из Китая превысил 37 млн рублей.В Ленинском районном суде Ижевска началось рассмотрение уголовного дела бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой, информирует "КоммерсантЪ".
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