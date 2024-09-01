Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил в своих социальных сетях, что обвал фронта в Донбассе из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область откроет российской армии дорогу на Днепропетровскую область.
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