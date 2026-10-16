В связи с внеплановым ремонтом газопровода высокого давления на территории ЖК «Догма-Парк» 16 октября с 09:00 до 20:00 без газа останутся котельные, газорегуляторные установки и теплогенераторная магазина «Пятерочка» на улицах Анны Ахматовой, Баварской, Звездной, Лазурной и в переулке Звездном.