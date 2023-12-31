А в Казани прошли праздничные рейды ГИБДД с Дедом Морозом. Сотрудники автоинспекции останавливали водителей, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом, вручить подарки и напомнить о правилах вождения.
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