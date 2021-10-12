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Экономист Финогенова сообщила об индексации страховых пенсий в России в 2022 году на 5,9%

Экономист Финогенова сообщила об индексации страховых пенсий в России в 2022 году на 5,9%

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В 2022 году будут проиндексированы страховые пенсии (с 1 января) на 5,9%, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (с 1 апреля) на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры и цен РЭУ им Г.

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