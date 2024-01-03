Фокус с пальцем: как мастера автосервиса на глаз подбирают нужный шестигранник

Многие современные автопроизводители для крепления разного рода элементов используют не традиционный «крестик» и уж точно не шлицевой вариант, а торрекс — многогранник, позволяющий крепче затянуть крепеж без опаски «слизать» головку болта.
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