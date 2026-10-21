РИА Новости Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. | © РИА Новости / Алексей Куденко Верховный суд РФ признал законным 12-летний приговор гражданке Украины Кристине Любашенко по делу о распространении фейков о российской армии и участии в деятельности террористической организации, сообщили в пресс-службе суда.
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Шпионов надо расстреливать, а не сажать
А девушкам нашим надо передать, чтобы они научили её уму разуму, а если не поймёт, то можно и по их усмотрению, что с ней желают они за фашизм .
К сожалению мы не учимся на горьком опыте. Бандеровцев, в своё время, тоже выпустили и что? Мы имеем сейчас бандеровцев, бандеровцев и бандеровцев!
Очередная жЫдовка? Или каклушка с промытыми мозгами?
Может в колонии приговорят, зачем кормить это бандеровское отродье.
моё мнение - вообще поменьше пускать заезжих, горький опыт европы может этому способствовать., но срок конечно отвинтили не пожалели, смотря что она там вытворяла, почему пусирайтов не посадили на столько?