Орбан: Зеленский отказался прекратить огонь на линии соприкосновения с РФ

Киев отказался прекратить огонь на линии соприкосновения с Россией по предложению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, 2 июля в эфире украинского телемарафона.
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