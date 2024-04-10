Йеменские транзиты: может ли оружие из Ирана попасть на Украину

Сообщение американского военного командования о передаче Украине нескольких тысяч единиц конфискованного оружия, которое Иран якобы поставлял хуситам, не соответствует действительности, заявили «Известиям» в йеменском движении «Ансар Аллах».
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