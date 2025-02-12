Instagram представляет подростковые аккаунты с новыми функциями безопасности в Индии

Во вторник Instagram сообщил, что платформа вводит функцию подростковых аккаунтов, которая предусматривает дополнительные меры защиты для безопасности пользователей в Индии, одном из крупнейших рынков с более чем 350 миллионами пользователей.
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