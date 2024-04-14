Винтовки начала XIX века: трудный путь к совершенству

Пули того времени, что для винтовок, что для пистолетов, были просто убийственными по размеру. Фото автора Винтовки начала XIX века: трудный путь к совершенствуИз конца в конец по ущелью Джагей стая демонов пыли взвилась,Вороной летел как юный олень, но кобыла как серна неслась.