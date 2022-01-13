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Калужане провели Дмитрия Денисова по утопленным в снегу дворам

Калужане провели Дмитрия Денисова по утопленным в снегу дворам

Градоначальник Калуги Дмитрий Денисов лично проверил, как в калужских дворах убирают снег. В связи с обильными снегопадами городские службы переведены в усиленный режим работы, однако калужане продолжают жаловаться на неубранный снег возле домов.

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