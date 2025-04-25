В Хабаровске в квартире обнаружены обрезы, граната и самодельный карабин

В Хабаровске в квартире одного из жилых домов Первого микрорайона силовики обнаружили целый арсенал: три обреза гладкоствольных ружей, самодельный карабин, боевую гранату с запалом, оптический прицел и боеприпасы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии