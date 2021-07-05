Совет Федерации: Непривитым могут отказать в поступлении и возвращении в вуз

Он сказал, что непрошедшим вакцинацию могут отказать в поступлении в вуз или в продолжении учебы. Это связано с тем, что непривитые способны спровоцировать вспышку коронавируса в учебном учреждении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сенатора.