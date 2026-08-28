В Новосибирске мошенница ответит за цыганский ритуал обмена камней на золото

История случилась 30 апреля 2026 года, к прохожей подошли две женщины и убедили снять порчу. Женщина проводила их домой, где отдала на руки свои деньги и золотые украшения.
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