Гран-при Мексики останется в календаре «Формулы-1» до 2028 года

«Формула-1» продлила контракт с Гран-при Мексики до 2028 года. Сообщалось, что после ухода Серхио Переса из «Ф-1» с продлением контракт на проведение гонки в Мексике могут возникнуть трудности, но стороны смогли прийти к соглашению .