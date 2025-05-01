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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Гран-при Мексики останется в календаре «Формулы-1» до 2028 года

Гран-при Мексики останется в календаре «Формулы-1» до 2028 года

«Формула-1» продлила контракт с Гран-при Мексики до 2028 года. Сообщалось, что после ухода Серхио Переса из «Ф-1» с продлением контракт на проведение гонки в Мексике могут возникнуть трудности, но стороны смогли прийти к соглашению .

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