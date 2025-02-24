Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Juri
    Ну хотя бы переименовали в "АЛКАШ-центр",противно вспоминать эту кривую рожу,позор для русского человека!Плевок в лицо Рос...
  • Alexander Kozlov
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В Киеве набирают авторов заказных комментариев в Telegram-каналах РФ

Крупное киевское онлайн-сообщество опубликовало рекламу вакансий для желающих писать заказные комментарии негативного характера в российских Telegram-каналах.

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