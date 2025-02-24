В Киеве набирают авторов заказных комментариев в Telegram-каналах РФ

Крупное киевское онлайн-сообщество опубликовало рекламу вакансий для желающих писать заказные комментарии негативного характера в российских Telegram-каналах.
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