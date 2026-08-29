Путин пошутил про «мы, Николай II» в разговоре об учителях

Владимир Путин встретился с педагогами в Московском педагогическом государственном университете накануне Дня знаний.
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