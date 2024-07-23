За гаджеты на «губу»: Госдума предлагает арестовывать военных в зоне СВО за мобильники

Новый законопроект уже поддержал комитет Госдумы по обороне.До 10 суток гауптвахты будут давать военнослужащим в зоне боевых действий за использование мобильных телефонов, несанкционированную публикацию информации в социальных сетях или предоставление информации СМИ.