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Царьград

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За гаджеты на «губу»: Госдума предлагает арестовывать военных в зоне СВО за мобильники

За гаджеты на «губу»: Госдума предлагает арестовывать военных в зоне СВО за мобильники

Новый законопроект уже поддержал комитет Госдумы по обороне.До 10 суток гауптвахты будут давать военнослужащим в зоне боевых действий за использование мобильных телефонов, несанкционированную публикацию информации в социальных сетях или предоставление информации СМИ.

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