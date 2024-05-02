А Вы уже пробовали?Пошаговый рецепт Пирожков *Бомбочек* с фото и видео

Сегодня предлагаю соблазниться маленькими и очень милыми пирожками! У них отличное пузырчатое тесто и сочная ароматная начинка — это то, что нужно для вкусных пирожков!Обязательно приготовьте и побалуйте своих близких такими легкими и быстрыми в приготовлении пирожками! Короткое и подробное видео ….
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