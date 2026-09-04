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Максим Ликсутов отметил, что столичная компания расширяет географию поставок косметики

Максим Ликсутов отметил, что столичная компания расширяет географию поставок косметики

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» «Мезоформула» с начала года отгрузила более 200 тыс .

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