Около 90 обращений рассмотрели на выездном приеме администрации Солнечногорска в гимназии № 6

Выездной прием администрации Солнечногорска прошел в гимназии № 6. Руководитель муниципалитета Константин Михальков и его заместители по профильным направлениям обсудили с жителями порядка 90 вопросов по разным темам.
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