Эксперт назвал главные риски покупки мемкоинов

Главный риск покупки мемкоинов — криптовалют, основанных на интернет-мемах, — состоит в их высокой степени волатильности и спекулятивности, рассказал «Известиям» 6 марта партнер Capital Lab Евгений Шатов.
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