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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ягудин о фигуристах без нейтрального статуса: «Это тяжелейшее испытание на верность делу своей жизни, своим мечтам»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал недопуск к турнирам тяжелейшим испытанием для российских спортсменов.

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