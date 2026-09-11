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«Всех проверим»: Лукашенко рассказал о проверках в армии

«Всех проверим»: Лукашенко рассказал о проверках в армии

Белоруссия готовится к войне, чтобы избежать её, заявил президент страны Александр Лукашенко 11 сентября, сообщает БелТА.

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