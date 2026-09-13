Россия обеспечила более трети потребности Индии в агрохимии — Андрей Гурьев

Председатель российской части Делового совета БРИКС и глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев принял участие в панельной сессии Бизнес-форума БРИКС по вопросам продовольственной безопасности в Нью-Дели.
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