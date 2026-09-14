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Мировое обозрение

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Американский «зонтик» прохудился: Страны Персидского залива перестали верить гарантиям США

Американский «зонтик» прохудился: Страны Персидского залива перестали верить гарантиям США

Американские гарантии безопасности, десятилетиями служившие фундаментом региональной архитектуры на Ближнем Востоке, дали первую по-настоящему серьёзную трещину.

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