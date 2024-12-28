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Мужчину оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга в московском метро

Мужчину оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга в московском метро

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей уроженца Крымской области Вадима Скабелина за то, что он выкрикивал "Слава Украине" (считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций) в московском метрополитене, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

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