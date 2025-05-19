DFM Dance Party собрала лучших диджеев столицы

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. В очередной раз звание самой масштабной вечеринки весны получила DFM Dance Party, которая прошла 16 мая в VK Gipsy, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии