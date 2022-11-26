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Чемпионат Турции. «Бахчешехир» – «Бурсаспор», «Бешикташ» примет «Тюрк Телеком»

В субботу, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.  «Бахчешехир» дома сыграет с «Бурсаспором», «Бешикташ» примет «Тюрк Телеком».

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