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Свежие комментарии

Сколько тратит владелец «Лады», «Москвича» и «Танка»: посчитана стоимость владения популярных моделей

Эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ) обнародовали структуру стоимости владения некоторыми популярными легковыми автомобилями: в расчетах принималось, что срок владения этими моделями составляет 1 год, а эксплуатируются ….

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