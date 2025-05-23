Сколько тратит владелец «Лады», «Москвича» и «Танка»: посчитана стоимость владения популярных моделей

Эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ) обнародовали структуру стоимости владения некоторыми популярными легковыми автомобилями: в расчетах принималось, что срок владения этими моделями составляет 1 год, а эксплуатируются ….
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