Ирина Слуцкая высказалась о снятии МОК ограничений с российских спортсменов

Ирина Слуцкая прокомментировала решение МОК снять ограничения с российских спортсменов. В своём инстаграме* спортсменка опубликовала пост: "Это не означает, что все вопросы решены, и не означает полного восстановления членства.
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