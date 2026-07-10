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SPLETNIK

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Ирина Слуцкая высказалась о снятии МОК ограничений с российских спортсменов

Ирина Слуцкая высказалась о снятии МОК ограничений с российских спортсменов

Ирина Слуцкая прокомментировала решение МОК снять ограничения с российских спортсменов. В своём инстаграме* спортсменка опубликовала пост: "Это не означает, что все вопросы решены, и не означает полного восстановления членства.

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