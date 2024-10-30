Mash: в 10 км от Хабаровска заметили тигров на трассе

В 10 км от Хабаровска заметили тигров на трассе. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Звери вышли к дороге у остановки "24-й км", где их сняли на камеру водители, а затем испугались машин и быстро вернулись в лес.
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