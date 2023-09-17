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У ДАНИ МИЛОХИНА ПОЯВИЛОСЬ МОЩНОЕ ЛОББИ В ГОСДУМЕ: МИЗУЛИНОЙ ГРОЗЯТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

У ДАНИ МИЛОХИНА ПОЯВИЛОСЬ МОЩНОЕ ЛОББИ В ГОСДУМЕ: МИЗУЛИНОЙ ГРОЗЯТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

DMITRY ROGULIN/GLOBALLOOKPRESS У Дани Милохина появилось мощное лобби в Госдуме. Екатерине Мизулиной, обратившей внимание на возвращение тиктокера, теперь грозят ответственностью.

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Комментарии
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Виктор Геманов
Оно, конечно, &quot;задвинем и забудем&quot;персон типа Данечки,-правда, после долгих и невразумительных толкований о них. А вот как &quot;задвинуть и забыть&quot; практический вред от этих особей???
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23 час.
Natalija Osminina
А как иначе можно покончить с такими уродами - и Даней и его &quot;крышей&quot;- только благодаря их активности))) Каждое действие равно противодействию.
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20 час.
роман романыч
любитель малчиков видать этот даванков
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12 час.

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