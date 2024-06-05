Путин оценил ситуацию в мировой экономике и "капитальную ошибку" США

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021© РИА Новости / Владимир Смирнов Запрет на использование доллара колоссальная ошибка администрации США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи "на полях" ПМЭФ с главами ведущих мировых информагентств.