Путин оценил ситуацию в мировой экономике и "капитальную ошибку" США

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021© РИА Новости / Владимир Смирнов Запрет на использование доллара колоссальная ошибка администрации США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи "на полях" ПМЭФ с главами ведущих мировых информагентств.
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