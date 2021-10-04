Театр абсурда

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Сатановский доступно объяснил киевлянину Вакарову, в каком случае РФ «смахнет» Украину

Сатановский доступно объяснил киевлянину Вакарову, в каком случае РФ «смахнет» Украину

Полномасштабный военный конфликт может разгореться между Россией и Украиной только в случае, если Киев предпримет попытку силового захвата Донбасса, использовав вооружение против мирных жителей и российских граждан, проживающих в этом регионе.

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