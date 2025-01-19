Эксперт Степанов: ударом по КБ «Луч» могли быть уничтожены иностранцы

В результате удара российских военных по конструкторскому бюро «Луч» в Киеве могли быть ликвидированы иностранные специалисты, которые занимались производством и обслуживанием западного вооружения, включая реактивную систему залпового огня HIMARS.
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