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Грозы пройдут на большей части Казахстана в субботу

Грозы пройдут на большей части Казахстана в субботу

Жителей Алматы, Шымкента и еще некоторых регионов Казахстана предупредили о грозах, которые могут разразиться сегодня, в субботу, 23 апреля.

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